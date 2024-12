Quartiere Trieste: studente pedinato e rapinato del cellulare mentre andava a scuola

Una mattina come tante, trasformata in un incubo per uno studente liceale, vittima di una rapina mentre si recava al liceo Maria Montessori, nel Quartiere Trieste.

Due malviventi lo hanno pedinato e, approfittando di un momento di vulnerabilità, gli hanno sottratto lo smartphone, lasciandolo in stato di choc.

La rapina nel sottopassaggio:

Il ragazzo, residente nella zona di Conca d’Oro, stava attraversando il sottopassaggio della stazione Nomentana, come faceva ogni mattina, per dirigersi al liceo Maria Montessori in via Casperia.

Proprio all’uscita del sottopassaggio, è stato avvicinato da due uomini, descritti come di età compresa tra i 35 e i 40 anni.

I malviventi lo hanno sorpreso e, senza lasciargli scampo, gli hanno sottratto il telefono cellulare, prima di fuggire velocemente.

L’arrivo a scuola sotto choc:

Dopo la rapina, il ragazzo è riuscito a raggiungere il liceo, ma in evidente stato di agitazione. I carabinieri sono giunti sul posto per raccogliere le prime informazioni, successivamente confermate dalla denuncia presentata in caserma dalla madre della vittima.

Indagini in corso:

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, sia nei pressi del sottopassaggio della stazione Nomentana sia lungo via Casperia.

Le riprese potrebbero fornire elementi utili per identificare i malviventi e ricostruire il loro percorso prima e dopo l’aggressione.

