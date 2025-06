Quattro giorni di rivoluzione Roma

Si potrebbe scrivere, “i quattro giorni che cambiarono la Roma”, questo è il lasso di tempo con cui i Friedkin hanno deciso, finalmente, di dare un assetto societario degno e ambizioso alla loro proprietà giallorossa.

Andiamo per gradi.

Il 16 giugno, alla vigilia della conferenza stampa di presentazione del nuovo mister Gasperini, cominciano a girare le voci di una possibile separazione sia con l’avvocato Vitali – che era candidato a diventare il nuovo CEO – che del Direttore Sportivo Ghisolfi.

Il giorno dopo Gasperini viene presentato dal Senior Advisor Claudio Ranieri e da nessun altro rendendo praticamente ufficiale la separazione dal DS francese.

Ieri comunicato ufficiale della società che comunica la risoluzione del contratto di comune accordo con Florent Ghisolfi e lo si ringrazia del suo operato.

Oggi annuncio del nuovo DS con l’arrivo di Frederic Massara, già in passato a Trigoria come vice di Sabatini.

Fin qui la fredda cronaca ma le considerazioni da fare sono molteplici.

I Friedkin con questa doppia mossa arrivano a 17 dirigenti esonerati a vario livello, se non un record poco ci manca, segno di una poca conoscenza della italica materia calcistica che li ha portati ad effettuare scelte sbagliate attenendosi a fantomatici algoritmi per decidere ruoli chiavi societari. L’avvocato Lorenzo Vitali sembrava fino a pochi giorni fa l’uomo di fiducia della famiglia e l’unico ad avere potere di firma, dopo l’addio della CEO Souloukou, ed invece ora verrà sostituito da Jason Marrow. L’ormai ex DS Ghisolfi paga sicuramente la poca personalità, il suo modo di operare la poca conoscenza del calcio italiano ed alcuni acquisti fallimentari, Le Fee e Dahl su tutti.

Ma a cosa si deve questa ennesima rivoluzione? La risposta è solo in un nome Claudio Ranieri.

A dicembre scorso la proprietà ha fatto probabilmente l’unica scelta giusta di questa presidenza, ha preso l’uomo giusto anche se un po’ in ritardo. Hanno affidato a lui prima la parte agonistica facendolo sedere sulla panchina, con la promessa di diventare poi una sorta di consigliere del presidente. Man mano che la stagione ansava avanti e la rincorsa della Roma è diventata concreta con 21 risultati utili su 22 partite, le capacità di Sir Claudio hanno prima convinto i Friedkin a chiedergli di rimanere in panchina per un altro anno ma poi, visto il risoluto rifiuto, hanno deciso di dargli le chiavi della società o forse il tecnico, anzi dirigente, testaccino se le è prese per il bene della Roma, anche alla luce della frase “Rispetto l’Italia, ma sono della Roma” detta durante la conferenza stampa di presentazione di Gasperini alla domanda del perché del suo no alla panchina della Nazionale.

Ranieri è l’artefice della scelta di Gasperini che, benché antipatico come dichiarato dallo stesso Ranieri, è probabilmente il miglior allenatore possibile che si potesse prendere e l’uomo da cui ripartire per fare della Roma una squadra da primi quattro posti e chissà forse qualcosa di più. Ranieri, poi, ha preso in mano alcune questioni di mercato come il rinnovo imminente di Svilar, miglior portiere della passata stagione, che con Ghisolfi sembrava lontanissimo ed ora la scelta del nuovo DS, insomma, sembra essere molto di più di un consigliere della proprietà, un presidente in pectore e questo non può che far piacere anche ai tifosi della Roma che oltre ad avere un uomo alla guida che sa di calcio ha anche un grande tifoso che sicuramente vuole solo il bene della sua amata Roma.

Ora come Direttore Sportivo si avrà finalmente un uomo che conosce l’ambiente di Trigoria, è italiano, conosce il calcio italiano ed è, da buon allievo di Sabatini, uno scopritore di talenti, manna dal cielo per la società giallorossa che deve fare sempre i conti con il fairplay finanziario imposto dall’UEFA. Di certo la tempistica con cui è stata fatta la scelta non è delle migliori, si è in piena campagna acquisti, anzi per la Roma cessioni, visto che entro il 30 giugno dovrà ricavare tra i 20 e i 30 milioni di plusvalenze da cessioni (Angelino, Ndika i più papabili a lasciare la squadra) ma sembra finalmente la scelta giusta. MAssara-GAsperini-RAnieri il trio già ribattezzato “MAGARA” è sulla carta garanzia di competenza, affidabilità, lavoro ed ambizione, cose che alla Roma mancavano da tempo o forse non ci sono mai state con questa proprietà.

Ora bisogna lavorare e bene, costruire una squadra, senza rivoluzionarla ma con innesti mirati e qualche cessione necessaria, e che metta in pratica i dettami del nuovo allenatore cercando di dargli i giocatori che si adattino meglio al suo calcio ma che non costino uno sproposito e magari scovare qualche giovane talento con cui vincere qualcosa o da rivendere per rimette a posto i conti societari.

I tifosi, insomma, cominciano a vedere qualcosa che va per il verso giusto, qualcosa per cui essere fiduciosi e per adesso non si parla di campo o di calciatori che fanno sognare, ma di un assetto, un modello societario che ora sembra avere sia capo che coda, se poi si riuscisse a mettere la prima pietra sul nuovo stadio sarebbe perfetto.

Sarà una calda estate per i tifosi giallorossi ma c’è fiducia ora perché si sa che dietro le scrivanie dove tutto si decide c’è competenza, poi come sempre sarà il campo a verificare tutto ciò.

Per ora in bocca al lupo e buon lavoro a Ranieri, Gasperini e Massara con la speranza che la fiducia che viene riposta in loro sia ripagata con i successi che la città e i tifosi meritano.

