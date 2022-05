“Quella notte all’Idroscalo” all’ex cinema Folgore

“QUELLA NOTTE ALL’IDROSCALO”, scritto e diretto da Carlo SELMI, domani, domenica 8 maggio, alle ore 20,30, all’ex cinema Folgore (attuale chiesa coreana cristiana) al Quadraro, via dei Quintili.

Il complotto per assassinare Pasolini e gli ultimi giorni del poeta in un dramma crudo e spietato, avvincente e documentato, basato sulle inchieste giornalistiche che, tutte nessuna esclusa, hanno messo in evidenza le gravi lacune e le superficialità che hanno caratterizzato tanto le indagini, quanto i processi celebrati nel corso degli anni sul delitto consumato nella notte tra il primo e il 2 novembre 1975.

La rappresentazione di questo dramma s’inquadra nelle celebrazioni che in V Municipio si stanno svolgendo sul Centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini.

Un ringraziamento particolare a Piero De Angelis, cittadino del Quadraro, che ha svolto un ruolo determinante per rendere possibile questa rappresentazione.