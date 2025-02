“Questa è una rapina!” ladro minaccia la cassiera, ma viene catturato in pochi minuti

Una rapina che non ha lasciato scampo al malvivente grazie alla prontezza della vittima e al tempestivo intervento della Polizia.

Alle 6:45 di questa mattina, una donna di 48 anni, lavorando come cassiera in un bar di viale Ippocrate, è stata minacciata da un uomo che, con un “Questa è una rapina, dammi i soldi!“, l’ha costretta a consegnargli l’incasso.

L’uomo, armato di determinazione, ha ottenuto 80 euro, ma non ha fatto i conti con la lucidità della vittima.

Nonostante lo shock, la donna è riuscita a chiamare immediatamente il 112, dando informazioni fondamentali agli agenti del Commissariato Porta Pia che, intervenuti sul posto, hanno avviato rapidamente le indagini.

Il colpo del rapinatore è stato subito chiarito grazie all’esame delle immagini delle telecamere di sorveglianza e agli album fotografici mostrati alla vittima.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti denunce, è stato riconosciuto e rintracciato in breve tempo. Dopo aver consultato le banche dati e grazie alla collaborazione delle forze in campo, è stato trovato in una struttura ricettiva situata a pochi passi dal luogo della rapina.

Poco prima dell’arresto, il 43enne non aveva avuto il tempo di cambiare i propri vestiti ed aveva ancora l’incasso della rapina nelle tasche. Il suo arresto, che è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, segna un altro capitolo nelle sue disavventure con la legge.

