Raggi-De Santis-Canale: “No a trasformazione Casal Grottoni in zona residenziale”

“La storia si ripete e non si ferma il consumo di suolo nella nostra città. Il caso di Casal Grottoni è un triste esempio di questo scempio: parliamo di un progetto, da sempre osteggiato da comitati locali e residenti, con cui gli operatori hanno richiesto di trasformare il commerciale previsto in residenziale, cosa che aggraverebbe la situazione in una zona già densamente popolata, come il Torrino, nel territorio del Municipio IX e in aree critiche sotto il profilo della fragilità ambientale e della sensibilità ecologica.

In IX è stata proprio la maggioranza a richiedere un consiglio straordinario sul tema, salvo poi fare dietrofront impedendo, di fatto, ogni discussione costruttiva sull’argomento.

Abbiamo, quindi, presentato una mozione urgente per impegnare il sindaco Gualtieri a non accogliere la richiesta degli operatori e a rivedere l’interesse pubblico di questo vecchio progetto che rischia di impattare notevolmente sulla vivibilità di un quadrante già altamente popolato e dove sono in corso le manutenzioni della stazione della metro mare di Tor di Valle e la realizzazione della nuova stazione metro mare di Torrino Mezzocammino”

Lo dichiarano, in una nota, la consigliera M5S ed ex Sindaca di Roma Virginia Raggi, il capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis e la capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX Carla Canale.

