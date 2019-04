Raggi in visita nel IV municipio

Venerdì 5 aprile 2019, la sindaca Virginia Raggi è stata in visita nel IV municipio. Ecco il suo resoconto integrale dal suo profilo facebook. Lo registriamo, a futura memoria per quanto riguarda le promesse sulla rinascita di Roma e dei suoi municipi. Promesse che abbiamo ascoltato ad ogni cambio di sindaco e di cui solo qualcosa e in ritardo si è realizzato. (vl)

“Oggi – scrive la sindaca – sono stata nel IV Municipio, nella zona est della città, a circa 200 metri dal luogo dove, nelle scorse settimane, sono stati incendiati alcuni cassonetti. Questa è la risposta della nostra Amministrazione a questi atti di vandalismo che danneggiano tutti.

Sono stata su via Tiburtina per un sopralluogo al cantiere che sta finalmente “liberando” la strada dopo oltre 10 anni. Per tutto questo tempo la corsia centrale, a causa di lavori sulla rete fognaria ultimati da tempo, è diventata un parcheggio per auto e il restringimento ha provocato disagi al traffico e ai cittadini. Tra poche settimane il tratto tra la stazione ferroviaria e la zona di Monti Tiburtini verrà interamente riaperto e asfaltato, e tornerà pienamente percorribile con corsie preferenziali per i mezzi pubblici.

Vogliamo far rinascere Roma partendo dai territori e dalle periferie. È un impegno che stiamo portando avanti finanziando opere e interventi nei quindici Municipi della città, per rendere vivibili gli spazi a disposizione dei cittadini e creare nuovi luoghi di aggregazione.

È per questo che, insieme alla presidente del Municipio IV Roberta Della Casa, abbiamo visitato il mercato rionale di Portonaccio II dove stanno partendo i lavori di restyling: si procederà alla ristrutturazione interna, alla messa in sicurezza, gli operatori avranno dei banchi nuovi e all’interno sarà creata una piazza che potrà ospitare attività culturali, sociali e proiezioni su un nuovo maxischermo. Analogo intervento di riqualificazione riguarderà il mercato “Arquata del Tronto” a San Basilio, che sarà rinnovato sia negli gli spazi interni che all’esterno.

I due interventi fanno parte di un unico progetto per il quale abbiamo stanziato 2,5 milioni di euro. Sono solo una parte delle risorse destinate alla ristrutturazione e realizzazione di mercati rionali, per i quali abbiamo messo a bilancio oltre 27 milioni di euro negli ultimi tre anni. Perché crediamo che i mercati siano spazi vitali dei quartieri, non solo dedicati alla vendita ma anche alla condivisione di interessi e alla creazione di uno spirito di comunità.

Ho infine raggiunto via Tedeschi, dove sono terminati i lavori di prolungamento della strada, e via dei Cereali dove è stato realizzato un parcheggio. Sono opere previste nell’ambito del Sistema direzionale orientale, il piano urbanistico avviato 15 anni fa per lo sviluppo delle infrastrutture nella periferia est della città e che noi stiamo sbloccando.

Voglio ringraziare Roberta Della Casa Presidente IV Municipio e la sua squadra che stanno lavorando duramente per far ripartire cantieri e investimenti su un territorio così importante. Il nostro impegno è quello di sostenere tutti i Municipi affinché portino avanti con rapidità e determinazione le tante opere attese dai cittadini.