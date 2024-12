Raid notturno al Castoro: distruggono l’ingresso e scappano con la cassaforte

È una notte che non dimenticheranno facilmente i residenti di via di Conca d’Oro. Alle 3:50 del mattino, il silenzio è stato spezzato da un boato: un’auto lanciata a tutta velocità contro la vetrata d’ingresso del supermercato Castoro.

Un’azione fulminea, che ha trasformato un normale esercizio commerciale in uno scenario degno di un film d’azione. I protagonisti di questo assalto sono tre uomini, arrivati sul posto a bordo di due auto.

Il piano era tanto audace quanto efficace: uno dei veicoli è stato utilizzato come ariete, distruggendo l’ingresso del supermercato e creando un varco.

In pochi secondi, i complici sono entrati, puntando dritti alla cassaforte. Con una precisione chirurgica, l’hanno caricata su una seconda vettura e si sono dileguati nella notte, lasciandosi alle spalle il caos.

I ladri, con la cassaforte al seguito, si sono dati alla fuga prendendo via dei Prati Fiscali, una delle arterie principali della zona, dove sono rapidamente spariti nel traffico notturno.

Nessuno li ha visti, se non le telecamere di sorveglianza che ora sono al vaglio della Polizia di Stato.

Sul posto, poco dopo l’assalto, sono arrivati i gestori del supermercato, visibilmente provati, e gli agenti delle volanti e dei distretti di Fidene e San Basilio.

Le indagini sono già partite, ma c’è ancora una domanda che aleggia nell’aria: quanto denaro conteneva quella cassaforte? Per ora, l’ammontare del bottino resta un mistero.

