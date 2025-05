Rambla di Pietralata, comunicato tecnico dell’Assessore ai lavori pubblici

Pubblichiamo il comunicato tecnico inviatoci dall’Assessore all’Urbanistica, Lavori Pubblici, Affari Generali e Trasparenza Municipio Roma IV Dino Bacchetti in merito al prossimo completamento dei lavori sulla Rambla di Pietralata.

“Procedono senza senza sosta i lavori di riqualificazione e trasformazione urbanistica del Quadrante Pietralata/Largo Beltramelli incentrati sull’esecuzione della RAMBLA.

Decine di operai sono presenti anche oggi sul cantiere per rispettare i tempi di consegna previsti per lunedì 26.5.2025.”

STATO AVANZAMENTO LAVORI AMBITO “A”:

Completate le gradinate in travertino della piazza;

Completata la fontana monumentale. in fase di regolazione la caduta acqua;

Completata l’area giochi per bambini;

Installata la 1^ pensilina (n. 6 travi). in fase di posa in opera la 2° pensilina (n. 8 travi);

Rotonda obelisco quadrato: in fase di posa in opera la pavimentazione in travertino.

AMBITO “B”:

Pista ciclabile e percorso pedonale completati;

Colonnato in ferro di arredo urbano completato;

N. 2 aree gym/palestra e n. 1 area ludica giochi per bambini completate;

Piantumazione essenze arboree completata;

In fase di realizzazione l’impianto di irrigazione con recupero dell’acqua a dispersione di n. 2 fontanelle con Riconduzione a cisterna nel sistema idraulico per innaffiamento ai fini dell’efficientamento delle risorse idriche.

“Ci vedremo prestissimo all’inaugurazione con il Sindaco Roma Capitale prevista per la seconda metà del mese di giugno 2025.

Dal primo giorno del mio insediamento ho preso in mano il fascicolo che era fermo sotto la Giunta M5S di Virginia Raggi ed oggi, grazie al lavoro condotto congiuntamente con il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici cominciamo a vedere la fine di questo importante cantiere.“

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.