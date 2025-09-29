Rapina a mano armata in un benzinaio a Torrevecchia, bottino da 4.100 euro

Momenti di paura questa mattina in una stazione di servizio di via di Torrevecchia, dove due banditi armati hanno messo a segno una rapina fulminea, portando via 4.100 euro.

Erano poco dopo le 6:00 quando il dipendente della stazione, un uomo di 54 anni originario del Bangladesh, si stava recando alla cassa automatica per depositare l’incasso.

All’improvviso, i due malviventi, entrambi con il casco a coprire il volto, gli hanno sbarrato la strada. Uno dei due impugnava una pistola, mentre l’altro lo minacciava, costringendolo a consegnare la cassetta contenente il denaro.

Dopo aver ottenuto il bottino, i rapinatori sono fuggiti a bordo di uno scooter, dileguandosi nelle strade del quartiere. Fortunatamente, la vittima non ha riportato ferite e non ha richiesto cure mediche.

Sul caso indaga la Polizia, che ha già avviato le ricerche e acquisito immagini e testimonianze per risalire ai responsabili.

