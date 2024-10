Rapina a mano armata in un supermercato di Roma Nord: bandito in fuga con il bottino

Tensione e paura nella serata di ieri a Roma Nord, dove un uomo armato ha fatto irruzione in un supermercato della zona Tomba di Nerone, in via dei Due Ponti.

Erano circa le 21 quando il rapinatore, pistola alla mano e volto coperto, ha seminato il panico tra clienti e personale, puntando dritto alla cassa.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, vestito con guanti e abiti scuri, ha fatto ingresso nel supermercato Dodecà con movimenti decisi. Senza perdere tempo, si è diretto verso la cassiera, una dipendente di 52 anni, e l’ha minacciata con l’arma, ordinandole di consegnargli il denaro.

La donna, visibilmente scossa, non ha potuto far altro che cedere al bandito, che ha svuotato il fondo cassa, portandosi via un bottino di circa 340 euro.

Dopo il colpo fulmineo, il malvivente si è dato alla fuga, dirigendosi a tutta velocità verso largo Sperlonga. In pochi istanti, è svanito nel nulla, lasciando dietro di sé solo il terrore tra i presenti.

Sul posto sono immediatamente intervenute le volanti della polizia, che ora stanno conducendo le indagini per risalire all’identità dell’autore del crimine.

Fortunatamente, la cassiera non ha riportato ferite fisiche e non ha avuto bisogno di assistenza medica, ma lo shock per l’accaduto è stato evidente.

Gli agenti stanno passando al setaccio le telecamere di sorveglianza della zona nella speranza di ottenere informazioni utili a catturare il rapinatore.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙