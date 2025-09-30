Rapina all’ufficio postale: preso il quarantenne che terrorizzò Pietralata

Momenti di paura quelli vissuti dai clienti e dal personale dell’ufficio postale di Pietralata lo scorso luglio.

Un uomo armato di pistola, volto coperto da berretto e sciarpa, aveva fatto irruzione minacciando chiunque si trovasse davanti.

Terrorizzati, clienti e dipendenti si erano rifugiati nei bagni, mentre il rapinatore riusciva a portare via l’intero incasso della giornata prima di sparire tra le vie del quartiere.

Oggi, a distanza di mesi, le indagini della polizia hanno finalmente chiuso il cerchio.

Gli agenti del commissariato Sant’Ippolito, coordinati dalla procura, hanno analizzato con attenzione le immagini di sorveglianza e raccolto elementi concreti che hanno permesso di risalire all’identità del quarantenne responsabile del colpo.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Regina Coeli.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.