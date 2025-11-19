Rapina choc a Termini: 61enne aggredito e pestato da una banda per uno smartphone

Aggredito, accerchiato e rapinato in pieno centro, a due passi dalla stazione Termini. È quanto accaduto ieri sera (18 novembre), intorno alle 20.45, in piazza dei Cinquecento, all’incrocio con via Giolitti, dove un 61enne romano è finito nel mirino di un gruppo di stranieri che lo ha prima spintonato, poi colpito al volto per strappargli lo smartphone e tentare la fuga nelle strade vicine.

A rompere la scena è stata una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, che ha notato il trambusto e si è precipitata verso l’uomo.

L’intervento rapido ha permesso di bloccare uno dei componenti del gruppo: un 28enne somalo, senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine, finito in manette con l’accusa di rapina in concorso.

Il 61enne, ancora sotto shock, è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Santa Maria Addolorata. I medici lo hanno medicato e dimesso con una prognosi di 30 giorni per le contusioni riportate.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.