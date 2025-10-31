Rapina choc in via Tirso: legano i dipendenti e scappano con il bottino da 100mila euro
Momenti di terrore nel pomeriggio di ieri in un negozio di antiquariato ai Parioli. Due uomini armati hanno fatto irruzione ne “La Soffitta delle Meraviglie”, in via Tirso, e dopo aver finto di essere clienti hanno estratto le pistole, immobilizzato due dipendenti e li hanno legati con fascette ai polsi, rinchiudendoli poi in uno sgabuzzino.
I rapinatori hanno agito in pochi minuti, portando via gioielli per un valore stimato di oltre 100mila euro.
L’allarme è scattato intorno alle 17:30, quando un passante ha notato i due uomini fuggire dal negozio e ha subito chiamato la polizia.
Le indagini: “Colpo studiato nei dettagli”
Le vittime, sotto choc ma illese, sono state liberate poco dopo l’arrivo degli agenti. Sul posto sono intervenute le volanti, la scientifica e la squadra mobile, che ha già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.
Secondo una prima ricostruzione, i rapinatori avrebbero agito con estrema rapidità, segno che il colpo era stato preparato nei minimi dettagli. Gli investigatori non escludono che i malviventi conoscessero la disposizione interna del negozio e i movimenti dei dipendenti.
Le indagini sono in corso per risalire alla loro identità e verificare eventuali collegamenti con altri colpi simili avvenuti negli ultimi mesi nella Capitale.
