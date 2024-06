Rapina e intrigo al cimitero di Prima Porta: arrestato un 23enne

Domenica pomeriggio una coppia di anziani è stata vittima di una rapina al cimitero di Prima Porta, a Roma. La donna, 72 anni, aveva dimenticato la borsa in auto, lasciata aperta incustodita all’ingresso.

Quando i due si sono accorti della dimenticanza e sono tornati indietro a riprenderla, hanno visto i ladri in fuga con la borsa.

L’uomo, 77 anni, ha tentato di fermare i malviventi aggrappandosi alla loro auto, ma è stato trascinato per un tratto e ferito. Soccorso dai sanitari, è stato trasportato in ospedale con una prognosi di otto giorni.

La polizia è riuscita a rintracciare e arrestare uno dei responsabili, un 23enne, sulla via Tiberina. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato e rimesso in libertà non essendo stato colto in flagranza di reato e non avendo la refurtiva addosso.

Le indagini proseguono:

Le indagini sono ancora in corso per identificare i complici del 23enne e per recuperare la borsa della donna.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙