Rapina in banca a Ponte Galeria: dipendenti chiusi in una stanza, l’irruzione da un buco del pavimento

Un buco nel pavimento, volti coperti, e le armi puntate. È iniziata così la mattina di paura vissuta oggi, lunedì 28 aprile, alla filiale della Bcc di via Portuense, in zona Ponte Galeria.

Erano da poco passate le 8:30 quando due rapinatori, nascosti all’interno della banca dopo essersi introdotti attraverso un varco scavato nel pavimento, sono sbucati fuori sorprendendo impiegati e direttore.

Minacciandoli con le pistole, li hanno sequestrati e rinchiusi in una stanza, mentre con calma svuotavano le casse, raccogliendo un bottino che è ancora in fase di quantificazione.

Una scena da film che ha lasciato i dipendenti sotto choc. Dopo l’allarme al 112, in pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione Ponte Galeria e quelli della compagnia di Ostia.

Subito sono scattate le ricerche dei due banditi in fuga, con posti di blocco e controlli lungo tutte le possibili vie di uscita dalla zona, anche con l’ausilio della polizia.

Al momento non si hanno notizie di arresti. I militari stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo le testimonianze per dare un volto e un nome ai due rapinatori che, armati e decisi, hanno seminato il panico a Ponte Galeria.

