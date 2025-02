Rapina in casa alla Bufalotta: gioielli e orologi rubati, un arresto

Il pomeriggio dell’8 febbraio si è trasformato in un incubo per un residente della Bufalotta, quartiere a nord di Roma. Due malviventi hanno fatto irruzione nel suo appartamento, lo hanno bloccato con la forza e si sono accaniti sulla cassaforte, cercando di scardinarla. Dopo aver trafugato gioielli, orologi e preziosi, i due si sono dati alla fuga. Ma la loro corsa è durata poco.

Mentre si allontanavano, i rapinatori sono stati intercettati da una pattuglia della Polizia Stradale presso l’area di servizio di Settebagni, a pochi chilometri dal luogo del colpo.

Insospettiti dall’atteggiamento nervoso dei due uomini, gli agenti hanno deciso di intervenire. È bastato un attimo perché uno dei delinquenti riuscisse a svanire nel nulla, mentre l’altro, un 24enne di origine cilena, è stato fermato con parte della refurtiva ancora addosso.

Ora è caccia aperta al complice fuggitivo. Gli investigatori stanno passando al setaccio le telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso della fuga e risalire all’identità del secondo rapinatore.

Nel frattempo, il giovane arrestato è stato condotto in commissariato per l’interrogatorio e dovrà rispondere di rapina aggravata e sequestro di persona.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.