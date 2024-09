Rapina in macelleria sventata dai cittadini: arrestato un 35enne a Valle Martella

Armato di coltello, volto coperto e guanti indossati, un 35enne romano, disoccupato e con precedenti penali, ha tentato di rapinare una macelleria a Valle Martella, nel comune di Zagarolo. Il colpo sembrava riuscito, ma l’intervento coraggioso di alcuni passanti ha cambiato il corso degli eventi.

L’uomo ha approfittato dell’ora tarda, quando l’esercizio commerciale in via dell’Acqua Felice stava chiudendo. Con la lama in pugno, ha minacciato l’unica persona presente, una cassiera romana di 46 anni, costringendola a consegnargli i 260 euro presenti in cassa.

Ma il suo piano non è passato inosservato. Un cittadino romeno e il titolare di un minimarket vicino, originario del Bangladesh, hanno notato la scena e sono intervenuti senza esitare.

Ne è seguita una violenta colluttazione all’interno del negozio, durante la quale il romeno è stato ferito a coltellate, riportando una prognosi di 15 giorni.

Nonostante i fendenti, l’assalitore ha tentato la fuga, ma è caduto a terra all’esterno del locale, dove è stato bloccato dai due uomini e da altre cinque persone accorse in aiuto.

I carabinieri della Stazione di Colonna, giunti rapidamente sul posto, hanno arrestato il 35enne, recuperando il coltello e la refurtiva, che è stata subito restituita alla macelleria.

L’aggressore è stato poi trasportato al Policlinico Tor Vergata, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 15 giorni. Anche il cittadino del Bangladesh, pur non ferito gravemente, è stato portato in ospedale per accertamenti.

