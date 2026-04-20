Rapina in pieno giorno a Euroma2: banditi armati e incappucciati hanno fatto irruzione puntando una gioielleria

Un lunedì mattina qualunque si è trasformato in una scena da film nel cuore dell’Eur.

Poco dopo le 10, il centro commerciale Euroma2 è stato teatro di un assalto fulmineo: almeno quattro uomini hanno fatto irruzione puntando una gioielleria e scatenando il panico tra i primi clienti della giornata.

Niente azione silenziosa, ma un blitz violento e plateale. I banditi, armati di picconi, hanno preso a colpi le vetrine, mandandole in frantumi sotto gli occhi increduli di chi si trovava nei corridoi. Il rumore dei vetri distrutti ha rimbombato nella galleria commerciale, trasformando in pochi istanti la normalità in paura.

Due minuti per colpire e sparire

Tutto si è consumato in un tempo brevissimo. Mentre l’allarme risuonava in tutto il centro, i rapinatori hanno agito con precisione: alcuni a fare da copertura, altri a svuotare gli espositori, arraffando orologi e preziosi e infilando il bottino in borse capienti.

Quando la vigilanza ha tentato di intervenire, era già troppo tardi. Il gruppo si è disperso utilizzando le uscite di sicurezza, dileguandosi in pochi istanti.

Non si esclude che all’esterno ci fossero auto pronte alla fuga, forse con un complice incaricato di monitorare la situazione e garantire una via di uscita rapida verso il Grande Raccordo Anulare.

Indagini a tutto campo

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno immediatamente transennato l’area per i rilievi. Ora la caccia ai responsabili è entrata nel vivo.

Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini delle numerose telecamere presenti nella struttura, nella speranza di ricostruire i movimenti del commando prima e dopo il colpo.

Si cercano dettagli utili: abbigliamento, eventuali segni distintivi, direzione di fuga. Nel frattempo è in corso anche la quantificazione del bottino.

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