Rapina lampo a Marina di Ardea: rubati 400 euro in un supermercato

Una notte di suspense quella di venerdì 13 dicembre, dove l’adrenalina scorreva nelle vene dei ladri, che sotto la copertura della notte hanno agito con precisione chirurgica.

Tre uomini a bordo di un’auto, con il volto nascosto e il piano ben studiato, hanno forzato la porta d’ingresso del supermercato “Gran Risparmio”, nel cuore di Marina di Ardea, in provincia di Roma.

Il loro obiettivo era chiaro: un rapido colpo, senza lasciare tracce. Ma il destino, si sa, è beffardo.

Una volta all’interno, la banda si è diretta senza esitazione verso il registratore di cassa.

Un bottino apparentemente misero: 400 euro in contante. Nessun gran colpo da raccontare, nessuna fortuna sfacciata, solo un furto che ha lanciato un messaggio ben diverso.

Una dimostrazione di audacia, ma anche di miseria. La rapina si è consumata in pochi minuti, il tempo che bastava per asportare la cassa e fuggire via, velocemente, come ombre nella notte.

Il giorno dopo, all’apertura del supermercato, la scoperta: la cassa vuota, la porta forzata e l’intero negozio che sembrava essere stato scosso da un terremoto invisibile.

Immediato l’allarme al 112: Sul posto sono quindi sono intervenute le forze dell’ordine che ora indagano sull’accaduto.

