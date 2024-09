Rapina lampo ad Albano: bandito armato colpisce il Daddy’s Bistrot, poi la fuga

Un’azione fulminea, durata solo pochi secondi, ha scosso la tranquillità di Albano nella notte tra sabato 21 e domenica 22 settembre.

Un rapinatore, volto nascosto da un passamontagna e con in mano un’arma – non è ancora chiaro se fosse una pistola vera o un’imitazione – ha fatto irruzione al Daddy’s Bistrot, un locale situato in via Trilussa, nella zona dei Castelli Romani.

Con una freddezza agghiacciante, il malvivente si è diretto verso il titolare del bistrot, intimandogli di consegnare immediatamente l’incasso della serata e il cellulare.

Il bottino, secondo le prime stime, ammonterebbe a circa 300 euro. Dopo aver ottenuto quanto richiesto, l’uomo è fuggito, facendo perdere le sue tracce.

L’episodio ha lasciato i presenti sotto shock, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Immediato l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, che hanno avviato un’indagine a tappeto per individuare il responsabile.

Gli inquirenti stanno cercando di capire se il rapinatore abbia agito da solo o con la complicità di qualcuno che lo attendeva all’esterno. Al momento, i controlli sono in corso e non si esclude alcuna pista.

