Rapina-lampo nel quartiere Marconi: armati di pistola irrompono al Maury’s

Tensione e paura nel quartiere Marconi a Roma, giovedì 13 novembre, poco dopo le 18.

Due uomini con il volto coperto e armati di pistola hanno fatto incursione nel magazzino Maury’s di viale Marconi, sorprendendo clienti e dipendenti.

I banditi si sono diretti verso le casse, minacciando le cassiere per farsi consegnare l’incasso. In pochi istanti, sono riusciti a impossessarsi di circa mille euro, prima di dileguarsi a bordo di uno scooter, percorrendo viale Marconi in direzione ignota.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma lo shock tra chi era presente è stato evidente: clienti bloccati dietro le vetrine, dipendenti sotto choc, e una tensione palpabile nell’aria.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno perlustrato la zona, ispezionato il negozio e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per tentare di risalire ai responsabili.

