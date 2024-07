Rapina sventata al Fleming: il proprietario mette in fuga il ladro che scappa a mani vuote

Momenti di paura nella serata di Sabato 6 Luglio al Fleming, dove un tentativo di rapina in casa è stato sventato dal coraggio del proprietario.

L’uomo si è trovato faccia a faccia con il malvivente, entrato da una porta finestra, che lo ha minacciato prima di darsi alla fuga senza portare via nulla.

La dinamica:

Erano circa le 22:00 di sabato quando il proprietario di un appartamento in via Francesco Borgatti si è trovato di fronte a un uomo intento a rubare in casa sua.

Il ladro, entrato da una porta finestra, ha sorpreso l’uomo e lo ha minacciato per farsi consegnare denaro o oggetti di valore.

Tuttavia, il proprietario non si è lasciato intimorire e ha affrontato il malvivente, costringendolo alla fuga. Il ladro, senza neanche tentare di portare via nulla, è scappato a mani vuote.

Indagini in corso:

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Ponte Milvio, che hanno avviato le indagini per identificare e rintracciare il responsabile.

