Rapina tra la folla al centro commerciale: gioielli rubati, paura tra i presenti

Un’ordinaria mattinata si è trasformata in un incubo. Erano da poco passate le 10 di giovedì 10 aprile 2025, il centro commerciale di Torresina era in piena attività, tra clienti che facevano spesa, bambini con le mamme, anziani che passeggiavano. Poi, il panico.

Due uomini, con il volto coperto e l’aria determinata, fanno irruzione nella gioielleria di via Andrea Barbato. In pugno – forse una scacciacani – e nei loro occhi il chiaro intento: colpire, arraffare, sparire.

Pochi istanti bastano a far esplodere il terrore tra i presenti. “Una scena da incubo, urlavano tutti. Sembrava un film”, racconta una testimone sotto shock.

I rapinatori si sono fatti consegnare gioielli, ancora da quantificare, e poi si sono dileguati a bordo di uno scooter. Ma non era finita lì: poco distante, il mezzo è stato ritrovato abbandonato.

Accanto, un secondo ciclomotore, probabilmente utilizzato per il “cambio di veicolo”, mossa utile a confondere eventuali inseguitori. Entrambi i mezzi sono risultati rubati.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale e i militari della stazione Roma Ottavia, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini.

Le telecamere di sorveglianza dell’area potrebbero offrire elementi preziosi per risalire all’identità dei due malviventi.

E per la gioielleria di Torresina, non è la prima volta. Già nel giugno del 2019 lo stesso esercizio era stato preso di mira: in quel caso, i ladri avevano tagliato la serranda e sfondato la vetrata per poi scappare con un bottino di gioielli.

Anche allora la fuga fu studiata nei dettagli, con alcuni cassonetti strategicamente posizionati su via di Torresina per distrarre e rallentare eventuali inseguitori.

Una rapina fulminea, orchestrata con precisione. Ma il quartiere ora chiede più sicurezza. “Non possiamo vivere nella paura ogni giorno”, commenta un commerciante della zona. Nel frattempo, la caccia ai responsabili è partita.

