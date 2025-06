Rapina un’auto, investe un agente e scappa: preso dopo inseguimento tra il raccordo anulare e la Prenestina

Roma, una notte di adrenalina e paura si è consumata lungo il Grande Raccordo Anulare e le strade della periferia est.

Protagonista un 48enne romano che, intorno all’una e mezza di mercoledì notte, ha messo in scena una fuga degna di un film d’azione, dopo aver rubato l’auto a un agente della polizia locale e investito lo stesso agente nel tentativo di scappare.

Tutto è iniziato in modo improvviso e drammatico alla stazione di servizio Casilina Est, mentre il vigile urbano, fuori servizio, stava facendo rifornimento alla sua auto privata.

Senza alcun preavviso, il ladro si è avvicinato, gli ha strappato le chiavi dell’Alfa Romeo e, spingendo sull’acceleratore, lo ha travolto. L’agente è caduto a terra, ma la sua prontezza ha fatto scattare l’allarme.

Il malvivente ha imboccato il Raccordo Anulare a tutta velocità, cercando di seminare la polizia di Stato che, in supporto al collega, lo ha subito inseguito con sirene spiegate. Lo spericolato inseguimento è proseguito verso via Casilina, dove il fuggitivo ha imboccato la via Palmiro Togliatti e poi via Prenestina, spingendo al limite la sua corsa tra le strade della capitale.

Le forze dell’ordine non si sono date per vinte: due pattuglie della polizia stradale e del reparto volanti sono riuscite a intercettare la vettura e, con manovre azzardate, hanno provato a fermarla speronandola. Nonostante la pericolosità della situazione, non sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco, a testimonianza della cautela e della professionalità degli agenti coinvolti.

Quando la corsa è giunta al termine e l’auto si è fermata, il rapinatore ha tentato di darsi alla fuga a piedi, ma è stato subito bloccato dagli agenti che gli hanno messo le manette. Nel corso dell’episodio, due agenti e il vigile fuori servizio sono rimasti lievemente feriti e sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Ora il 48enne romano dovrà rispondere di rapina aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.