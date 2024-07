Rapinato e aggredito a casa di un’escort: arrestate tre persone

Un uomo di 40 anni è stato vittima di una rapina e di un’aggressione in casa di un’escort a Roma. L’uomo, nudo e in stato di shock, è stato soccorso nella zona universitaria de La Sapienza al Nomentano. La polizia, intervenuta sul posto, ha ricostruito l’accaduto e arrestato tre persone di origine romena che lo avevano attirato in una trappola.

La dinamica dei fatti

L’uomo, già in passato cliente dell’escort, si era recato nuovamente presso la sua abitazione. Dopo l’incontro, la donna, in combutta con due complici, ha messo in atto il piano criminale.

Lo hanno picchiato, minacciato con un coltello e derubato di denaro contante, carte di credito e bancomat. Non contenti, lo hanno costretto a spogliarsi e sono scappati.

L’intervento della polizia e l’arresto dei malviventi

La vittima, approfittando di un momento di distrazione, è riuscita a scappare nuda e a chiamare la polizia.

Gli agenti, intervenuti tempestivamente, hanno individuato e arrestato i tre responsabili: due uomini di 18 e 23 anni e una donna di 32 anni, tutti romeni.

Le accuse a carico degli arrestati

I tre malviventi sono gravemente indiziati di rapina aggravata e lesioni personali. La polizia ha inoltre sequestrato il coltello utilizzato per minacciare la vittima e le carte di credito e bancomat rubate.

