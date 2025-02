Rapinatore dei bancomat arrestato: strappava il denaro ai clienti appena prelevato

Un uomo di 45 anni, originario della provincia di Barletta, Andria e Taranto, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver compiuto due furti in rapida successione ai danni di clienti che prelevavano denaro dagli sportelli bancomat.

Il 45enne, già sottoposto a libertà vigilata, è stato arrestato grazie alle indagini condotte dalla stazione dei Carabinieri di Cerveteri, che hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a suo carico.

I due episodi risalgono a gennaio scorso. Il primo, avvenuto il 7 gennaio, ha visto l’uomo approfittare della distrazione di due clienti in un istituto bancario per strappare loro dalle mani la somma di 300 euro, appena prelevata da uno sportello ATM.

Il secondo episodio, accaduto il 28 gennaio, è avvenuto ancora a Cerveteri, dove il 45enne ha sottratto 200 euro a una donna che li aveva appena prelevati, minacciando anche un minore che aveva assistito alla scena per garantirsi la fuga senza ostacoli.

Grazie al tempestivo intervento di una pattuglia dei Carabinieri, l’uomo è stato bloccato e arrestato. Il giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia ha emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, mentre le indagini continuano per verificare se l’uomo sia responsabile di altri furti simili.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.