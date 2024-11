Rapinatore seriale arrestato dopo un lungo inseguimento: sei colpi in farmacia e una fuga in Spagna

Un uomo di 42 anni, già arrestato per altri furti commessi l’anno scorso, è stato nuovamente fermato dalla polizia, accusato di essere il responsabile di sei rapine ai danni di farmacie romane.

Il rapinatore, noto per la sua abilità nel colpire in modo rapido e furtivo, era fuggito all’estero, ma è stato rintracciato e arrestato grazie all’intensa attività investigativa delle forze dell’ordine.

Il colpo del 18 giugno:

La sua giornata criminale era iniziata il 18 giugno scorso. Con un motorino rubato, il 42enne si era recato in una farmacia in via delle Vigne, tra Corviale e Casetta Mattei, dove aveva intimato al dipendente di consegnare l’incasso.

Con fare deciso, aveva minacciato di avere un’arma e si era fatto consegnare 500 euro in contante, per poi fuggire a tutta velocità.

Il suo braccio di ferro con la legge non era finito lì. Pochi minuti dopo, lo stesso rapinatore aveva tentato un altro colpo, questa volta in una farmacia della zona Trullo, lungo la via Portuense.

Ma stavolta le cose non erano andate secondo i suoi piani: le casse automatiche avevano ostacolato il suo tentativo di rapina, costringendolo a desistere.

Un uomo sfuggente, ma non invincibile:

Dopo aver portato a termine il suo piano, l’uomo era riuscito a sfuggire alla cattura, ma non per molto. Il rapinatore, che era stato già arrestato in passato per altri crimini, si era reso irreperibile, fuggendo in Spagna.

Tuttavia, il suo periodo di latitanza non è durato a lungo. I poliziotti del XI distretto San Paolo di Roma, grazie alle indagini, sono riusciti a rintracciarlo e arrestarlo al suo ritorno nella Capitale.

Il 42enne è stato trovato nel suo appartamento al Trullo, pronto a rispondere di ben sei rapine.

Indagini e ricettazione:

Le indagini condotte dalla polizia, dopo aver esaminato le immagini delle telecamere di sorveglianza e aver sentito le testimonianze delle vittime, hanno confermato che l’uomo fosse il responsabile di altri due colpi, sempre datati 18 giugno.

Il rapinatore non solo aveva compiuto le rapine, ma era anche in possesso di uno scooter rubato, elemento che ha portato all’aggiunta dell’accusa di ricettazione.

La polizia ha quindi notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Roma, per rispondere di rapina aggravata, tentata rapina e ricettazione.

In seguito al suo arresto, gli investigatori hanno confermato che l’uomo aveva agito in altre quattro occasioni nel corso del 2023, tutte nel municipio Arvalia.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.