Alle ore 16.30 di domenica 25 gennaio 2023 presso il Teatro S Luca, via Renzo Da Ceri, serata conclusiva della rassegna dei Presepi della Parrocchia S. Luca al Prenestino.

Saranno presenti i concorrenti della rassegna, tutta la comunità Parrocchiale. I volontari dell’iniziativa, e il Parroco Don Romano invitano (ingresso gratuito) tutte le persone che desiderano trascorrere un lieto pomeriggio ed affermare il valore del Presepe.

Lo spirito dell’iniziativa, è quello di voler diffondere sempre di più la tradizione del Presepe, che deve la sua origine nella lontana Notte di Natale del 1223, a Greccio, quando Francesco, rievocando la nascita di Gesù, organizzò una rappresentazione vivente dell’evento.

Dopo il lungo lockdown a causa del covid quest’anno è ripartita la tradizionale rassegna dei Presepi, istituita dalla Parrocchia San Luca Evangelista al Prenestino, grazie al Parroco Don Romano De Angelis e ai tanti volontari.

Un risultato positivo quello di quest’anno, per il numero dei partecipanti alla terza rassegna a dimostrazione di quante persone, in occasione della rievocazione della nascita di Gesù allestisce nelle proprie case, uffici, e in altri luoghi. il tradizionale Presepe.

È stimato che nella nostra numerosa Comunità Parrocchiale esistente nel V Municipio di Roma Capitale sono migliaia le famiglie che s’impegnano al proseguimento delle tradizioni tramandate dai genitori e nonni.

All’evento possiamo assistere all’esibizione del Coro Sacro Cuore & Friends

A tutti i concorrenti della rassegna sarà consegnato un attestato di partecipazione.