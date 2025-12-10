Rassegna Teatrale “TraMonti” a Monte Compatri

Il Photo Club Controluce propone una stagione autunnale dal titolo “Tramonti a Monte Compatri”, patrocinata dal Comune di Monte Compatri, che coinvolge le famiglie per stabilire la partecipazione, in particolare dei giovani, e che mira ad offrire alle comunità del territorio un’esperienza culturale nuova e di qualità.

Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 17:00 presso il Teatro “Don Narciso Bortolotti” in Piazza Duomo, è in programma il terzo spettacolo:

OTTO

Regia di Andrea Onori e Livia Massimi

Con

Loretta Capogreco

Giovanni Di Martino

Donata Frullani

Sabrina Gabrielli

Tancredi Peraino

Sabina Vedovello

Sofia Zecchinelli

e con la partecipazione di

Mariagrazia Torbidoni

Otto attori di una compagnia amatoriale, un gruppo eterogeneo, sotto la guida del regista teatrale Luca Rinaldi, si riuniscono per mettere in scena uno spettacolo, un giallo tratto da “Dieci piccoli indiani” di Agatha Christie. Andrà tutto liscio? Riusciranno i nostri attori a portare a termine lo spettacolo? Tra momenti divertenti e suspence ci lasceremo coinvolgere dalle avventure e disavventure di questi personaggi strampalati.

