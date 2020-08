Regione Lazio: approvato dalla Giunta il piano decennale per l’edilizia sanitaria

La giunta della Regione Lazio ha approvato il Piano decennale in materia di Investimenti in Edilizia sanitaria.

Il Piano prevede 11 interventi ed è finalizzato al potenziamento della rete territoriale delle Case della Salute e gli Ospedali di Comunità per un importo complessivo di 27.103.712,12 euro.

Gli interventi previsti a Roma

Asl Roma 1 – finanziati 600 mila euro per la messa a norma e manutenzione straordinaria della Casa della Salute di via Lampedusa ;

Asl Roma 2 – finanziati 907 mila euro per la manutenzione straordinaria e la realizzazione di 12 posti letto della Casa della Salute di Santa Caterina della Rosa.

… a Fiumicino

Asl Roma 3 – finanziati 6,3 milioni di euro per l’ampliamento e l’adeguamento antisismico dell’ospedale di Comunità di via Coni Zugna, a Fiumicino. Previsti 20 posti letto a gestione infermieristica.

Nei Castelli Romani

Asl Roma 6 – finanziati 1 milione e 155 mila euro per la realizzazione della Casa della Salute di Lariano.

Nelle altre province del Lazio

Asl di Viterbo – finanziati 3 milioni e 723 mila euro per la realizzazione della Cittadella della Salute a Vetralla e un secondo finanziamento da 4 milioni e 458 mila euro per il completamento della Casa della Salute di Orte e realizzazione della degenza infermieristica ad alta intensità;

Asl di Rieti – finanziati 2 milioni e 488 mila euro per la realizzazione della nuova Casa della Salute nella località Osteria Nuova di Poggio Moiano e un secondo finanziamento di 2 milioni e 819 mila euro per la realizzazione della nuova Casa della Salute di Sant’Elpidio ;

Asl di Latina – finanziati 800 mila euro per la realizzazione della Casa della Salute nell’ex ospedale di Minturno , un secondo finanziamento di 1 milione e 200 mila euro per la realizzazione della Casa della Salute di Cori e un terzo finanziamento da 2 milioni e 650 mila euro per l’ampliamento con costruzione di nuovo corpo di fabbrica della Casa della Salute di Aprilia .