Reporter dimentica computer in Taxi: tassista chiede riscatto, denunciato dai Carabinieri

A Roma, una fotografa e videoreporter di nome Claudia Vanacore ha vissuto una disavventura che ricorderà a lungo. Dopo aver completato un reportage all’estero, ha dimenticato su un taxi il suo computer portatile e un hard disk esterno contenente preziose fotografie del lavoro appena concluso.

Quando è riuscita a rintracciare il tassista, l’uomo le ha chiesto 200 euro per restituirle i dispositivi.

Vanacore, di passaggio nella Capitale tra il 28 e il 29 luglio, aveva preso un taxi dalla stazione Termini con destinazione San Lorenzo. Una volta scesa, si è accorta di aver lasciato dietro di sé il computer e la memoria esterna.

Non sapendo come rintracciare il tassista, è tornata alla stazione, dove ha riconosciuto l’uomo. Tuttavia, dopo una breve discussione, il tassista le ha chiesto un “riscatto” di 200 euro per restituirle il materiale.

La reporter ha quindi concordato un appuntamento con il tassista, ma ha subito informato i carabinieri di Trastevere, che hanno organizzato un’operazione per sorprenderlo.

Al momento dello scambio, i militari sono intervenuti prontamente, fermando il tassista, che è stato denunciato. La sua situazione ora è sotto esame da parte della magistratura.

