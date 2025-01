Restyling Parco Baden Powel a Colli Aniene

Partiti i lavori questa mattina nel parco Parco Baden-Powell a Colli Aniene.

Si realizzerà, in tre mesi di lavori, la riqualificazione di tutta l’area verde con un’area giochi, un’area fitness e un nuovo playground 3 contro 3 per soddisfare tutta la cittadinanza dai più piccoli ai ragazzi e agli sportivi di ogni età.

«Stravolgiamo un parco abbandonato da diversi anni, continuiamo imperterriti nella nostra missione di riqualificazione del territorio – comunica il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti e prosegue – questo Parco sempre molto frequentato meritava una veste nuova e ringrazio il Sindaco Roberto Gualtieri, l’Assessora Sabrina Alfonsi e il Consigliere Comunale Giammarco Palmieri per aver ascoltato le nostre richieste.»

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.