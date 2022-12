Retrospectrum: la mostra dedicata a Bob Dylan al MAXXI

“Retrospectrum” è il nome di una mostra itinerante che esplora il viaggio intrapreso da Bob Dylan nel mondo delle arti visive. Dopo aver fatto tappa al “MAM” di Shangai ed al “Patricia & Phillip Frost Art Museum” di Miami, la retrospettiva è approdata al MAXXI di Roma, prima città europea ad ospitare l’evento.

Il percorso espositivo, suddiviso in otto sezioni, è stato allestito nella galleria 5 del museo che si contraddistingue sia per le sue grandi vetrate che per il pavimento inclinato e sarà visitabile fino al prossimo 30 aprile. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare una selezione di oltre 100 lavori dell’artista che vanno dai disegni ad inchiostro ai dipinti fino ad arrivare alle sculture in metallo, ripercorrendo gli ultimi 50 anni della sua poliedrica carriera.

La mostra, curata da Shai Baitel, nasce quindi con l’intento di svelare al grande pubblico il talento di Bob Dylan nel campo delle arti visive che si va ad affiancare ai notevoli traguardi ottenuti, a livello mondiale, nelle vesti di musicista, cantautore, scrittore e poeta. Come è noto, nel corso del suo lungo percorso professionale, gli sono stati conferiti numerosi riconoscimenti tra cui ricordiamo, oltre ai numerosi Grammy Awards: il premio Oscar per la canzone “Things have changed” appartenente alla colonna sonora del film “Wonder boys” (2001), il Premio Pulitzer (2008) ed il Premio Nobel per la Letteratura (2016).

Segnaliamo che una delle opere in esposizione è stata donata al museo MAXXI ed andrà così ad arricchire la sua collezione permanente. Si tratta di un lavoro dedicato al celebre brano “Subterranean Homesick Blues” (1965) che detiene il primato di aver fatto nascere il primo video clip della storia. Nel filmato si vede Bob Dylan che fa cadere a terra, a ritmo di musica, una serie di fogli sui quali sono state scritte le parole della canzone. Nel 2018 l’artista ha, quindi, creato l’installazione “Subterranean Homesick Blues Series” attraverso una composizione di 64 cartelli che riportano il testo dell’omonimo motivo musicale.

La mostra è corredata da un catalogo, edito da Skira che vanta la collaborazione di importanti artisti, scrittori e critici tra cui: Shai Baitel, Alain Elkann, Anne-Marie Mai, Greg Tate, Richard Prince, Caterina Caselli e lo stesso Bob Dylan. Le opere esposte – spiega Dylan in uno dei suoi contributi presenti nel volume – raccontano “il paesaggio americano come lo si vede attraversando il paese, osservandolo per quello che è. Restando fuori dalle grandi arterie e percorrendo solo strade secondarie, in totale libertà”.

Ambra Di Chio

Bob Dylan. Retrospectrum

DOVE: MAXXI – via Guido Reni, 4

MAXXI – via Guido Reni, 4 QUANDO: fino al 30 aprile 2023

fino al 30 aprile 2023 ORARI: dal martedì alla domenica 11- 19 (la biglietteria chiude un’ora prima);

aperture e chiusure straordinarie durante le feste:

sabato 24 dicembre 11 – 16

domenica 25 dicembre chiuso

lunedì 26 dicembre 11 – 19

sabato 31 dicembre 11 – 16

lunedì 2 gennaio 11 – 19