Riaperta la cappella del cimitero di Cesano

Dopo gli interventi di manutenzione straordinaria e di decoro al cimitero di Cesano, nel sopralluogo con AMA è stata riaperta la Cappella e consegnate le chiavi a Padre Josè, Parroco della Parrocchia San Giovanni Battista. Chiusa da anni, la Cappella è stata bonificata e rimessa in funzione e potrà anche ospitare le celebrazioni.

“In questi anni pur non essendo di nostra stretta competenza, grazie all’attività della Commissione Ambiente, il Municipio ha prodotto un grande lavoro per migliorare i servizi dei cimiteri di Cesano e Isola Farnese“, ha detto il presidente del Municipio Xv Daniele Torquati.

