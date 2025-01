Riaperta via Flaminia Nuova

È stata riaperta intorno alle 23 del 13 gennaio via Flaminia Nuova. La strada era stata chiusa domenica sera in via precauzionale dalla Polizia locale su indicazione dei vigili del fuoco tra il civico 834 e 821.

A seguito di un sopralluogo congiunto tra dipartimento Infrastrutture e lavori pubblici, Anas, responsabile di quella tratta di via Flaminia Nuova, Protezione civile capitolina, Polizia locale e Municipio XV è stato disposto un intervento di messa in sicurezza. I lavori sono terminati e la strada è di nuovo completamente fruibile.

“I lavori di Anas sono stati conclusi in tempi rapidi – commenta l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini – con un intervento preciso ed efficace ed è stata ripristinata anche la segnaletica, pertanto la strada è nuovamente a disposizione degli automobilisti.

È stata posizionata una barriera lunga circa 80 metri e alta 2,5 metri, posta a ridosso del marginatore stradale, non vi è pertanto riduzione della corsia carrabile.

La collina non è stata soggetta ad alcuna frana, ma a un lieve scivolamento di materiale provocato probabilmente dalla fauna selvatica. Tuttavia, in accordo con tutti i soggetti coinvolti abbiamo deciso di effettuare una messa in sicurezza precauzionale.

Ringrazio – conclude Segnalini – Anas, il presidente del Municipio Daniele Torquati, la Polizia locale e quanti hanno fattivamente collaborato all’esecuzione dell’intervento nei tempi più brevi”.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, le linee 200-C2-C3 e i collegamenti G04 e G05 in direzione Centro, sono stati ripristinati sul normale percorso. Consueto itinerario anche per la nottuna n200.

