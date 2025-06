Riaperto lo Chalet di Monte Antenne a Villa Ada

E’ stato inaugurato ieri 16 giugno il nuovo Chalet di Monte Antenne a Villa Ada. L’ex casa del custode torna a vivere nella nuova veste di spazio dedicato alle nuove generazioni nel verde di Villa Ada.

Nei mesi di giugno, luglio ed inizio settembre, ospiterà il centro estivo, attivo da oggi, offrendo una nuova opportunità alle famiglie del territorio per le bambine e i bambini e per le ragazze e i ragazzi dai 6 ai 13 anni, residenti nel territorio o frequentanti le scuole del Municipio II.

L’immobile, passato nelle competenze del Municipio, è un edificio di 150 mq che è stato completamente riqualificato ed è stato inaugurato alla presenza della presidente del Municipio Roma 2 Francesca Del Bello e dell’assessora all’Ambiente di Roma Capitale Sabrina Alfonsi.

Da settembre lo chalet diventerà ufficialmente un Centro Giovani, il secondo del municipio, dopo quello aperto nel dicembre 2022 a via Aldrovandi, dedicato all’ascolto, alla creatività, allo studio e alla partecipazione attiva. Un luogo accogliente, immerso nel verde, pensato per costruire relazioni e promuovere talenti alle ragazze e ai ragazzi del territorio.

