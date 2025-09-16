Categorie: Cultura e Spettacoli
Riapre il Centro Culturale “Gabriella Ferri” a Pietralata

Giovedì, 18 settembre 2025, alle ore 18.00

Pericle Eolo Bellofatto - 16 Settembre 2025

Giovedì 18 settembre 2025, alle ore 18.30, ci sarà la riapertura del Centro Culturale “Gabriella Ferri”, di Pietralata, dopo i lunghi lavori di restyling.

L’ingresso è da via delle Cave di Pietralata 76 e via G. Galantara 7, nelle immediate vicinanze di largo Beltramelli.

Parteciperanno: il Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, il Presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, la Vice Presidente del IV Municipio Annarita Leobruni, l’Assessore alla Cultura, Maurizio Rossi ed altri rappresentati delle Istituzioni.

A seguire, spettacolo teatrale-musicale “Il Bagagliaccio“, la storia di un pagliaccio di razza, con Nadya e Ksenia Borzak (nipoti di Gabriella Ferri) e Lorenzo Ceci.

