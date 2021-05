Riapre il Teatro Tor Bella Monaca

La fame di teatro è stata stuzzicata fin troppo. Dopo lo stop forzato dovuto alle misure di contenimento del Covid-19, il pubblico può finalmente tornare a occupare un posto a sedere anche nel Teatro Tor Bella Monica. La riapertura è fissata per venerdì 14 maggio 2021 e l’onore della ripresa è affidato allo spettacolo “Certi di esistere”.

La rappresentazione firmata da Alessandro Benvenuti testimonia il desiderio di tornare in sala. Interpretato dalla neonata Compagnia Teatro TBM, lo spettacolo è già sold out nei giorni di venerdì 14 e domenica 16. Per andare incontro alla voglia del pubblico, è stata aggiunta una replica sabato 15 alle ore 17:30, mentre rimangono pochi posti disponibili anche alle ore 20 dello stesso giorno.

La compagnia porta in scena un’opera in cui “niente sarà come sembra e la sorpresa vi coglierà impreparati”. La storia è quella di cinque attori che hanno vissuto per anni sotto l’ala protettrice e ingombrante di un autore padre padrone, che alla fine dei giochi lascia loro in dono un testo caotico e inservibile, così come confusa e priva di appigli si rivela essere la loro vita.

Inevitabile conseguenza di quel caos è l’analisi che gli attori sono costretti a mettere in atto. La loro vita passata viene ripercorsa e scandagliata alla ricerca degli elementi che li hanno portati a trovarsi impantanati in una strada senza uscita. Come si risolverà lo spettacolo?

Alessandro Benvenuti, la mente dietro testo, regia e idea scenica, affida una nota di ottimismo al suo profilo Facebook: “Con la speranza di non dover più chiudere non solo il nostro ma tutti i teatri d’Italia”.

Continuano intanto le Schegge di resilienza, brevi videointerviste agli spettatori del Teatro TBM, in cui gli stessi raccontano il proprio rapporto con il teatro e i motivi per cui ne avvertono la mancanza. Iniziati nel mese di gennaio, i video vengono rilasciati sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della struttura. Oggi e domani, alle ore 19, il Teatro renderà disponibili rispettivamente le Schegge di resilienza #32 e #33.

Per ulteriori informazioni sullo spettacolo “Certi di esistere”, è possibile visitare la pagina dedicata.