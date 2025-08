Ricercato a livello europeo per usura ed estorsione, si nasconde sotto il letto per sfuggire alla cattura

Era ricercato a livello europeo per reati di usura ed estorsione, ma pensava di potersi sottrarre alla giustizia rifugiandosi in un’abitazione nella zona di Settecamini.

Il suo nascondiglio, però, non è bastato: i carabinieri della stazione Roma San Basilio lo hanno trovato e arrestato. Il 48enne romano, già noto alle forze dell’ordine, è stato scoperto mentre cercava di nascondersi sotto un letto, tra coperte e scatole.

L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Tivoli. Deve scontare una pena definitiva di cinque anni e tre mesi per fatti avvenuti tra il 2016 e il 2018 proprio nel comune tiburtino.

Durante il blitz, nel tentativo estremo di eludere la cattura, il latitante ha anche mostrato un documento d’identità falso. L’escamotage non ha però ingannato i militari, che lo hanno identificato e arrestato.

Gli investigatori ipotizzano che l’uomo possa aver ricevuto supporto da conoscenti per nascondersi, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Dopo l’arresto, il 48enne è stato trasferito nel carcere romano di Rebibbia.

