Ricercato per omicidio in Pakistan, lavorava in un autolavaggio e viveva coi figli ai Castelli, arrestato

Si era rifatto una vita ai Castelli Romani, con un lavoro apparentemente regolare in un autolavaggio, una casa e la famiglia al suo fianco. Ma dietro quella quotidianità tranquilla si nascondeva un passato oscuro: un mandato di cattura internazionale per omicidio.

È finita così la latitanza di un cittadino pakistano di 30 anni, ricercato dalle autorità della Repubblica islamica del Pakistan per concorso in omicidio in una violenta guerra tra bande rivali scoppiata nel 2020.

A rintracciarlo sono stati i finanzieri del Comando provinciale di Roma, gruppo di Frascati, durante un controllo di routine sugli esercizi commerciali.

Il blitz al lavaggio auto

L’uomo è stato sorpreso mentre era al lavoro in un autolavaggio di Grottaferrata. All’apparenza un dipendente come tanti, ma alla verifica dei documenti è emersa la sua vera identità: quella di un latitante internazionale, segnalato anche dalla Germania come soggetto “pericoloso e violento, in possesso di armi da fuoco”.

Dopo la fuga dal Pakistan, infatti, il 30enne aveva trovato riparo in Nord Europa, per poi trasferirsi nella provincia di Roma, dove conduceva una vita normale con la moglie e i figli, lontano da sguardi sospettosi.

L’arresto e il carcere

La copertura, però, è durata poco. Una volta accertata la sua identità e il mandato di cattura pendente, i finanzieri lo hanno arrestato e condotto nel carcere romano di Regina Coeli, a disposizione della magistratura italiana che dovrà ora valutare la sua estradizione verso il Pakistan.

