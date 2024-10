Ricetta rubata per farmaco opiaceo: 60enne scoperto e denunciato dai carabinieri

Un uomo di 60 anni ha tentato un colpo da manuale per ottenere un farmaco oppiaceo, presentando una ricetta medica rubata. Ma il suo piano è fallito miseramente. Una volta scoperto dalle autorità, è scattata la denuncia.

L’episodio, avvenuto nel quartiere di Guidonia, ha visto il 60enne recarsi in una farmacia con l’obiettivo di acquistare un medicinale a base di oppiacei.

Tuttavia, la prescrizione che aveva con sé, frutto di un furto, non è passata inosservata. I carabinieri, intervenuti prontamente, hanno denunciato l’uomo per detenzione a fini di spaccio di farmaci oppiacei, ricettazione e truffa ai danni dello Stato.

Ma questo è solo uno dei tanti interventi condotti dai carabinieri della compagnia di Tivoli nella zona. Con l’obiettivo di prevenire furti nelle abitazioni del quartiere Marco Simone e di contrastare l’illegalità in piazza della Repubblica, i militari hanno scoperto altre irregolarità.

Grazie al supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Roma, cinque esercizi commerciali sono stati sottoposti a controlli. Il risultato? Due locali hanno visto la sospensione completa dell’attività, mentre per un terzo è stata imposta una chiusura parziale. Inoltre, sono state inflitte sanzioni per un totale di 3.000 euro.

Anche sul fronte della sicurezza stradale non sono mancate sorprese: tre persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, una per porto abusivo di arma da taglio, e un’altra ancora per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli, tre individui sono stati sanzionati per possesso di droga destinata all’uso personale.

In totale, sono state controllate ben 167 persone e 138 veicoli, con l’elevazione di 13 contravvenzioni per infrazioni al codice della strada.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙