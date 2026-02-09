Ricordo del “Piccolo Grande” Carmine De Lucia

Con queste parole i familiari hanno voluto salutare con amici, compagni di partito e parenti Antonio Carmine De Lucia il 7 febbraio presso La Casa della cultura e dello sport Silvio di Francia, nel Parco di Villa De Sanctis.

Carmine è morto il 20 gennaio 2026; non viveva a Roma da qualche anno, ma nessuno dei numerosissimi presenti alla Casa della cultura e dello sport lo aveva dimenticato: impossibile farlo, tutti hanno voluto salutarlo ricordandolo con affetto o commozione.

Per i familiari era Antonio, per gli altri Carmine e per ognuno una persona tenace, combattiva, sempre pronta ad occuparsi dei piccoli e dei grandi problemi degli abitanti del suo territorio: Centocelle. Ogni giorno apriva la sezione di Via degli Abeti che sentiva casa sua e lì ascoltava chi passava per chiedere informazioni su come votare, chi si lamentava per una fontanella mancante, chi non riusciva a mettersi in contatto con l’Amministrazione.

Tra i presenti il Presidente del V Municipio Mauro Caliste, assessori e consiglieri municipali, l’assessore alle Periferie del Comune di Roma Capitale Pino Battaglia, i segretari dei circoli del PD del V Municipio, militanti ed ex militanti della sua sezione quella di Via degli Abeti.

C’era chi conosceva Antonio Carmine (o Carmine Antonio) da qualche anno, chi, invece, da oltre quarant’anni. C’era la sua famiglia tutta: la moglie, i figli, i nipoti, i pronipoti ed ogni persona che è intervenuta ha portato il suo ricordo personale, un aneddoto, ha raccontato un fatto che lo riguardava, ha letto una poesia.

È stato come comporre un mosaico: tante persone, tanti pezzetti del mosaico, ognuno il suo, ognuno diverso e personale e alla fine è spuntato un quadro intero che aveva al centro la figura del piccolo grande Carmine. Una festa, insomma. Grazie compagno Carmine.

