Ricovero negato, violenza al Pronto Soccorso: arrestata donna per aggressione a infermiera e OSS

Un episodio di violenza inaccettabile ha avuto luogo giovedì pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale Pertini di Roma, dove una donna di 42 anni, contrariata per il ricovero negato, ha aggredito con calci e pugni un’infermiera e un’operatrice socio-sanitaria.

Le due vittime, colpite durante l’alterco, sono state prontamente medicate e hanno riportato lesioni guaribili in pochi giorni.

L’aggressione ha causato anche l’interruzione delle normali attività ospedaliere, con i dipendenti costretti a fermarsi per gestire la situazione di emergenza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, che hanno arrestato la donna, accusata di lesioni e interruzione di pubblico servizio.

Questo episodio si inserisce in un contesto preoccupante, essendo il secondo caso di violenza in un ospedale romano nel 2025.

