“Dacci i soldi se rivuoi lo zaino”: tentata estorsione su Facebook, nei guai due 18enni

Prima il furto, poi il ricatto. Vittima un ragazzo derubato a Roma pochi giorni fa. Ad aggravare la situazione: la richiesta di riscatto fatta via social.

Due diciottenni residenti ad Ardea sono finiti in manette con l’accusa di tentata estorsione, dopo aver contattato il coetaneo su Facebook, chiedendogli 300 euro per riavere lo zaino e il computer rubati.

Ma lo “scambio” non è andato come speravano.

All’appuntamento concordato, i due giovani si sono trovati davanti i carabinieri, allertati dalla vittima. Bloccati sul posto, avevano ancora con sé la refurtiva, poi restituita al legittimo proprietario.

Portati in caserma e successivamente in carcere, i due ragazzi sono stati ascoltati dal gip del tribunale di Velletri, che ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi i domiciliari con braccialetto elettronico.

