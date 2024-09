Rifiuta di pagare e ruba il cellulare del tassista: bloccata dai carabinieri a Tor Bella Monaca

Una corsa in taxi si è trasformata in un caotico inseguimento nel quartiere di Tor Bella Monaca, dove una 30enne brasiliana, senza fissa dimora, ha cercato di evitare il pagamento in modo decisamente audace.

Quando il tassista ha tentato di contattare il 112 per segnalare il mancato pagamento, la donna gli ha strappato il cellulare di mano ed è fuggita a piedi.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio, quando i carabinieri della zona sono intervenuti prontamente su viale Santa Rita da Cascia.

Il tassista, visibilmente scosso, ha raccontato che, dopo aver portato la cliente a destinazione, la 30enne si è rifiutata di pagare la corsa.

Quando lui ha provato a chiamare i soccorsi, lei lo ha aggredito, rubando il suo telefono e dandosi alla fuga.

Grazie alla dettagliata descrizione fornita dal tassista, i militari della Stazione di Roma Tor Bella Monaca sono riusciti a rintracciare la donna non lontano dal luogo dell’accaduto.

Tuttavia, la 30enne non si è arresa facilmente: ha reagito con calci e pugni, cercando di divincolarsi dall’arresto. Dopo una breve resistenza, è stata immobilizzata e arrestata per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

Il suo arresto è stato successivamente convalidato dal Tribunale di Roma.

