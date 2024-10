Rifiuti, furti e droga: maxi blitz delle forze dell’ordine a Tor Bella Monaca e Torre Angela

Un vero e proprio blitz contro il degrado urbano si è consumato a Torre Angela, nella zona est della Capitale, dove un terreno occupato abusivamente è stato trasformato in una discarica illegale.

L’operazione, condotta dai carabinieri con il supporto dei forestali e della polizia locale, ha portato alla scoperta di un’area di 570 metri quadrati disseminata di rifiuti pericolosi e non.

Un totale di 1.450 metri cubi di materiali, tra cui ferro, plastica e scarti edili, è stato posto sotto sequestro preventivo.

In seguito all’indagine, sono state denunciate 14 persone, tra cui un minore, per occupazione abusiva di terreni, e altre 6 per gestione illecita di rifiuti e creazione di discariche illegali.

L’area incriminata si trova in via di Torrenova, ed è solo una delle tre zone sequestrate nell’ambito di questa operazione.

Blitz contro il degrado urbano nel VI Municipio:

L’operazione rientra in una più ampia strategia di controllo straordinario che ha interessato le aree di Tor Bella Monaca, Torre Angela e i quartieri limitrofi del VI Municipio.

Questi controlli sono stati organizzati in risposta alle direttive del prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, con l’obiettivo di colpire le sacche di illegalità e ridurre il degrado in queste zone.

Durante le operazioni, sono state identificate 125 persone e sottoposti a verifica 56 veicoli. Un’azione mirata ha portato all’arresto di un 25enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine, per reati legati alla droga.

L’uomo era destinatario di un divieto di dimora nel Comune di Roma, ma continuava a frequentare l’area.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca.

Lotta ai furti e ai reati ambientali:

Nel corso dell’operazione, i militari hanno anche colto sul fatto un 35enne italiano mentre rubava un’auto in via Gagliano del Capo, zona Villa Verde.

L’uomo, con precedenti per furto, aveva infranto il finestrino del veicolo ed era in procinto di fuggire, ma è stato prontamente bloccato e arrestato.

Non solo reati contro la proprietà, ma anche l’attenzione alle reti di spaccio: grazie ai cani antidroga, nei pressi di un cantiere in via dell’Archeologia, sono stati rinvenuti 34 grammi di cocaina e 56 grammi di hashish.

La droga è stata sequestrata, mentre le indagini continuano per identificare i responsabili.

Allacci abusivi e irregolarità sanitarie:

In un altro fronte dell’operazione, i tecnici di Areti, Acea e Italgas, supportati dai carabinieri, hanno denunciato cinque persone che avevano allacciato illegalmente le loro abitazioni alla rete elettrica e del gas in largo Ferruccio Mengaroni.

Questi furti di energia rappresentano un problema non solo legale, ma anche di sicurezza per i residenti.

Infine, il personale dell’Asl ha ispezionato un minimarket in via Acquaroni, sanzionando il titolare con una multa di 1.000 euro per gravi carenze igienico-sanitarie all’interno del locale.

Questo intervento è solo l’ultimo di una serie di controlli volti a migliorare le condizioni di vita dei cittadini e a contrastare il degrado commerciale della zona.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙