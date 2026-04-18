Rifiuti, la Regione Lazio accelera: 18 milioni per il restyling degli impianti pubblici

Si è svolto ieri pomeriggio, presso la sede della Regione Lazio l’incontro convocato dall’assessore al Ciclo dei Rifiuti, Fabrizio Ghera, con le aziende pubbliche che hanno vinto il bando regionale da oltre 18 milioni di euro di fondi Fesr per interventi di ammodernamento e riconversione di impianti pubblici finalizzati al potenziamento delle attività di trattamento.

A partecipare all’incontro sono stati i rappresentanti dell’Azienda Servizi Municipali di Rieti (progetto finanziato da 5 milioni), da Ambiente e Salute di Sora (progetto finanziato da 5 milioni), da Ama (progetto finanziato da 5 milioni) e da Progetto Ambiente di Aprilia (progetto finanziato da 3,2 milioni).

Come ha spiegato l’assessore al Ciclo dei Rifiuti, Fabrizio Ghera, questa iniziativa si inserisce in una strategia più ampia che la Giunta regionale ha avviato in questi due anni che ha come obiettivo quello di rafforzare l’economia circolare e migliorare l’efficienza complessiva della filiera di gestione dei rifiuti.

L’incontro è stata l’occasione per illustrare i dettagli delle attività che verranno finanziate dalla Regione Lazio per raggiungere gli obiettivi fissati: dall’aumento della capacità di trattamento al miglioramento della qualità dei materiali riciclati, dall’innovazione tecnologica degli impianti al potenziamento dell’economia circolare per valorizzare i materiali e ridurre gli sprechi.

Fra le attività finanziate, l’acquisto di attrezzature di ultima generazione per le fasi di selezione, separazione, trattamento e trasformazione dei materiali riciclabili (es. nastri trasportatori, trituratori, vagli, presse, ecc.); l’ammodernamento e revamping delle linee di produzione esistenti, con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza energetica e la capacità produttiva; l’introduzione di sistemi di monitoraggio e controllo dei processi, volti a raccogliere e analizzare dati per una gestione più efficiente e tracciabile.

«I progetti che hanno ottenuto il finanziamento confermano la strada intrapresa dalla Regione Lazio di imprimere un cambio di passo sulla gestione del ciclo dei rifiuti. Le tante domande pervenute e l’assegnazione in tempi rapidi dei fondi dimostrano che le iniziative che stiamo portando avanti cominciano a dare risultati importanti. Grazie a questi investimenti molti impianti potranno usufruire di interventi di ammodernamento mettendo la nostra Regione al passo degli standard che ci chiede l’Europa, per rendere effettiva una transizione verso un’economia circolare ed efficiente», dichiara l’assessore al Ciclo Rifiuti, Fabrizio Ghera.

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