Rilancio di Via Veneto: un progetto ambizioso rimandato

La storica Via Veneto, icona della “Dolce Vita” romana, deve rimandare il suo tanto atteso restyling. Seppur un progetto ambizioso di riqualificazione sia all’orizzonte, i lavori non prenderanno il via durante il Giubileo. Una decisione che fa riflettere sulla complessità di rivitalizzare un’arteria così centrale e simbolica nella Città Eterna.

Il rilancio di Via Veneto è stato annunciato sin dai primissimi giorni dell’amministrazione Gualtieri. Nel novembre 2022, il Consiglio Comunale ha approvato una delibera audace, fortemente sostenuta da Antonio Stampete e Mariano Angelucci, presidenti delle commissioni lavori pubblici e turismo. Da quel momento, il destino di questa storica strada ha iniziato a prendere forma.

Ad agosto 2023, la giunta capitolina ha compiuto un passo decisivo, stanziando 2,5 milioni di euro per la realizzazione del progetto, oltre a 250.000 euro dedicati alla fase di progettazione.

Questo investimento rappresenta un fondamentale passo avanti verso il riassetto di una delle strade più emblematiche di Roma, capace di evocare ricordi di celebrità, paparazzi e lussureggianti alberghi a cinque stelle.

Il progetto di restyling prevede una trasformazione radicale: la pavimentazione sarà completamente sostituita, nuove fioriere e panchine verranno installate, e i marciapiedi saranno rifatti per creare un’atmosfera più ordinata e accogliente.

L’obiettivo è quello di rendere Via Veneto un luogo non solo più funzionale per i pedoni, ma anche più attrattivo per i commercianti e le attività ricettive che vivacizzano l’area.

Tuttavia, contrariamente a quanto inizialmente previsto, non sarà introdotta la pedonalizzazione nei fine settimana, un cambiamento che aveva suscitato grandi aspettative tra residenti e commercianti.

Le novità non finiscono qui: l’assessorato ai lavori pubblici ha comunicato che l’investimento complessivo per il progetto è salito a 4 milioni di euro.

Ma c’è un dettaglio cruciale: questo importo non è ancora stato formalmente inserito nel piano di investimenti del Campidoglio. Di conseguenza, i cantieri non inizieranno durante il Giubileo.

Troppi i lavori già in corso in città — circa mille opere attualmente in fase di realizzazione — rendono impraticabile l’aggiunta di un ulteriore cantiere su un asse di fondamentale importanza per il centro storico.

Le discussioni sulla riqualificazione di Via Veneto riprenderanno dopo il Giubileo, poiché resta ancora da avviare la conferenza dei servizi, dalla quale ci si aspetta pareri favorevoli sul progetto definitivo.

Gli amanti della “Dolce Vita”, quindi, dovranno esercitare un po’ di pazienza, ma la promessa di un futuro luminoso per Via Veneto è certamente all’orizzonte.

