Rinasce l’area ludica al Parco degli Scipioni: un investimento da 110mila euro

Tra le vestigia dell’antica Roma e il verde di uno dei parchi più suggestivi della città, c’è un angolo che torna finalmente a vivere: il Parco degli Scipioni, tra via di Porta Latina e via di Porta San Sebastiano, ha da oggi una nuova area giochi completamente riqualificata, pronta ad accogliere bambini e famiglie.

Siamo a due passi dalla storica villa di Alberto Sordi, nel cuore di un’area verde che, con i suoi 16mila metri quadrati, è un vero scrigno naturale e archeologico. Qui, immersi tra allori, cipressi, pini e oleandri, i più piccoli potranno tornare a divertirsi in uno spazio pensato per loro e per tutte le esigenze.

Nuovi giochi, sicurezza e inclusione

Grazie a un investimento di 110mila euro, l’area è stata rinnovata con scivoli colorati, altalene – anche inclusive – e un dondolo, mentre una morbida pavimentazione anti-trauma e una nuova staccionata garantiscono gioco in sicurezza. È tornata anche la casetta donata dall’Associazione Parco degli Scipioni, simbolo di partecipazione civica e amore per questo luogo.

“È un intervento atteso da anni. Ora restituiamo al quartiere un luogo pienamente fruibile e accogliente”, ha detto l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, durante l’inaugurazione insieme alla minisindaca Lorenza Bonaccorsi.

Alfonsi ha poi sottolineato come, in tutta Roma, siano già 112 le aree ludiche riqualificate, con oltre 5 milioni di euro investiti. “I parchi sono spazi di comunità, luoghi dove si coltiva il dialogo e si cresce nel rispetto dell’ambiente”.

Giocare tra la natura e la storia

Quello degli Scipioni non è un parco qualsiasi. Qui si trova anche l’antico sepolcro degli Scipioni, immerso tra le chiome degli alberi e le passeggiate dei residenti. Un contesto unico, dove ogni gioco è anche un incontro tra il presente e il passato, tra il tempo libero e la memoria storica della città.

