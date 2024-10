Rinascita Verde: nuovi alberi a Tor Tre Teste, Tor Sapienza e Pigneto

Il municipio V di Roma sta per avviare un ambizioso progetto di riforestazione che prevede la piantumazione di nuovi alberi nelle zone di Tor Tre Teste, Tor Sapienza e Pigneto.

Con una recente memoria di giunta, l’amministrazione ha delineato un piano volto a utilizzare le compensazioni ambientali per arricchire le aree urbane, in particolare quelle vicine a scuole e strade ad alta densità di traffico.

Questo intervento si basa sul Regolamento del verde, che consente di creare un “credito” ambientale ogni volta che un albero viene abbattuto senza possibilità di reimpianto nella stessa zona.

Grazie a questo sistema, saranno piantati un totale di cento nuovi alberi in diverse aree del municipio, tra cui piazzale Prenestino, largo Appio Chieregatti, viale Giorgio De Chirico e viale Filippo de Pisis.

L’anno scorso, il municipio aveva già avviato simili interventi in via dei Berio, largo Olcese e via dei Gordiani. “La nostra decisione di utilizzare le compensazioni ambientali per nuove piantumazioni in strade trafficate e nelle vicinanze delle scuole è finalizzata a migliorare la qualità dell’aria”, affermano il presidente del municipio V, Mauro Caliste, e l’assessore all’Ambiente, Edoardo Annucci. Questi nuovi progetti saranno realizzati in collaborazione con l’assessora capitolina Sabrina Alfonsi.

Ma il piano di riforestazione non si limita a queste aree. Al parco Alessandrino, gli interventi di riforestazione sono in fase di avvio e porteranno nuovi alberi su un’area di 5,08 ettari.

Anche il parco Bonafede (5,94 ettari), il parco della Serenissima (5,76 ettari) e la Tenuta della Mistica (5,83 ettari) beneficeranno di piantumazioni che contribuiranno a rendere Roma più verde e sostenibile.

Con queste iniziative, il municipio V dimostra un forte impegno per la salvaguardia dell’ambiente e il miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini, creando spazi più verdi e salubri in cui vivere.

